Путин поддержал идею ректора РАНХиГС о возрождении Царскосельского лицея

На базе Царскосельского лицея предполагается воспитывать в учениках дух патриотизма и служения государству, следуя традициям учебного заведения.

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Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил возродить Царскосельский лицей, закрытый советским правительством в 1918 году.

Ректор сказал, что учебное заведение могло бы стать лицеем президента Российской Федерации, в котором молодежь с юных лет готовилась к государственной службе, воспитывалась в духе патриотизма и получала лучшее образование. На вопрос президента о том, на каких площадях будет проходить обучение, ректор сказал, что частично можно использовать площади современного музея.

«Разные варианты рассматриваем. Там есть площади, которые можно использовать: частично - исторические, частично новые», - пояснил Алексей Комиссаров.

Царскосельский лицей был основан по указу императора Александра I в 1811 году, в свое время в нем учились поэты Александр Пушкин и Лев Мэй, писатель Михаил Салтыков-Щедрин и другие известные российские лица.