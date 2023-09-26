Путин поддержал идею ректора РАНХиГС о возрождении Царскосельского лицея
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил возродить Царскосельский лицей, закрытый советским правительством в 1918 году.
Ректор сказал, что учебное заведение могло бы стать лицеем президента Российской Федерации, в котором молодежь с юных лет готовилась к государственной службе, воспитывалась в духе патриотизма и получала лучшее образование. На вопрос президента о том, на каких площадях будет проходить обучение, ректор сказал, что частично можно использовать площади современного музея.
«Разные варианты рассматриваем. Там есть площади, которые можно использовать: частично - исторические, частично новые», - пояснил Алексей Комиссаров.
Царскосельский лицей был основан по указу императора Александра I в 1811 году, в свое время в нем учились поэты Александр Пушкин и Лев Мэй, писатель Михаил Салтыков-Щедрин и другие известные российские лица.