Гранатометчики отработали стрельбу по вражеским танкам из РПГ-7 в Кузбассе

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На полигоне в Кемеровской области прошли занятия, в ходе которой гранатометчики отточили навыки стрельбы из РПГ-7. В тренировках приняли участие более сотни человек.

Как сообщает Министерство обороны России, военнослужащие стреляли по мишеням на дистанции до 350 метров. Огневые задачи выполнялись как в наступлении, так и в обороне.

Отрабатывались такие задачи, как классификация целей, корректировка огня, умение пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определение расстояния до цели.

В Кемеровской области регулярно проходят тренировки, в ходе которых военнослужащие практикуются в стрельбе из автоматов АК-74, пулеметов ПКТ, гранатометов РПГ-7 и снайперских винтовок СВД. Также бойцы оттачивают навыки тактической медицины и инженерной подготовки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.