Пассажиры задержанного на сутки рейса Иркутск-Пхукет рассказали, как проходило их ожидание

Пассажиры планировали отправиться на отдых в Пхукет, однако им сказали, что рейс задерживается на 45 минут по техническим причинам, а спустя некоторое время людям выдали обратно их багаж.

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Авиарейс Иркутск-Пхукет вылетит 27 сентября вместо 24 сентября. Задержка самолета произошла из-за технической неисправности. На нем около 500 пассажиров, включая детей, собирались отправиться на отдых.

Поначалу людям сообщили о задержке в 45 минут, однако ожидание растянулось на сутки. Пассажиры рейса Иркутск-Пхукет так и не отправились в отпуск. Почти пять сотен туристов вынуждены были скитаться по аэропорту в поиске хоть каких-либо ответов. У многих на руках маленькие дети.

Пассажиров несколько раз сажали в автобус и подвозили к самолету, затем снова разворачивали к терминалу. О том, что полет точно не состоится в ближайшее время, туристы поняли, когда им выдали багаж.

Кирилл Бурлковский отдал за тур на двоих 150 тысяч, при этом до Иркутска из Читы добрались за свой счет, а долететь до конечного пункта Пхукет так и не удалось. В авиакомпании сообщили, что в самолете при осмотре была обнаружена несправность гидравлической системы. Похожий случай произошел недавно на рейсе Омск-Сочи, тогда командир воздушного корабля принял решение посадить самолет в пшеничном поле. Сейчас же поломку пытаются устранить до вылета.

Теперь рейс переносится на 27 сентября. Тем, кто решит отказаться от тура, обещают выплатить полную стоимость тур-пакета. Пассажирам, принявшим положительное решение для осуществления перелета, будет возмещена компенсация за сокращенное время пребывания на Пхукете.

Этот же борт должен был забрать застрявших, но уже на Пхукете, туристов, которые спешили домой в Красноярск. Их пребывание в Таиланде будет пролонгировано за счет туроператора на три дня.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Россины Бодровой.

Ранее сообщалось о задержке рейса Иркутск-Пхукет. Помимо сообщений о технических неполадках с самолетом, появилась информация о том, что пилот якобы не прошел медосмотр.