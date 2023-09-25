Крымский мост временно перекрыли для движения машин
Причины закрытия моста не уточняются.
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press
Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно невозможен. Оперативной информацией о перекрытии движения поделился официальный Telegram-канал Крымского моста.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - говорится в тексте официального сообщения.
Представительство дорожной службу просит водителей на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и подчиняться указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Причины закрытия моста не уточняются. В 21:52 стало известно о восстановлении движения.
Ранее сообщалось о запуске автомобильного движения по восстановленной части Крымского моста после досрочного завершения ремонтных работ.