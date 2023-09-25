В стране и мире Крымский мост временно перекрыли для движения машин Ирина Елагина Причины закрытия моста не уточняются. © Фото: Kremlin Pool via Global Look Press Читайте нас на: Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно невозможен. Оперативной информацией о перекрытии движения поделился официальный Telegram-канал Крымского моста. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - говорится в тексте официального сообщения. Представительство дорожной службу просит водителей на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и подчиняться указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины закрытия моста не уточняются. В 21:52 стало известно о восстановлении движения. Ранее сообщалось о запуске автомобильного движения по восстановленной части Крымского моста после досрочного завершения ремонтных работ. Экспертное мнение и аналитика