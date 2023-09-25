Даниил Крамер дал концерт в филиале Бурденко для проходящих лечение участников СВО
Выступление выдающегося джазового музыканта состоялось при содействии Русской Общиной города Балашихи.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Концерт с участием российских артистов прошел для военных - участников специальной военной операции, проходящих лечение и реабилитацию в филиале № 3 госпиталя им. Н.Н. Бурденко в Балашихе.
Перед нашими военными выступил всемирно известный джазовый музыкант, народный артист России, лауреат Европейской премии им. Густава Малера Даниил Крамер.