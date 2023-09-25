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Даниил Крамер дал концерт в филиале Бурденко для проходящих лечение участников СВО

Ирина Елагина
21:44 25.09.2023
Выступление выдающегося джазового музыканта состоялось при содействии Русской Общиной города Балашихи.
Даниил Крамер дал концерт в филиале Бурденко для проходящих лечение участников СВО
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Концерт с участием российских артистов прошел для военных - участников специальной военной операции, проходящих лечение и реабилитацию в филиале № 3 госпиталя им. Н.Н. Бурденко в Балашихе.

Перед нашими военными выступил всемирно известный джазовый музыкант, народный артист России, лауреат Европейской премии им. Густава Малера Даниил Крамер.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Выдающийся пианист вышел на сцену вместе со своим трио в составе первой российской исполнительницы, завоевавшей награды престижного Международного джазового конкурса в Монтрё, Юлианы Рогачевой и лауреата премии «Триумф», контрабасиста Михаила Дмитриева.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Они исполнили импровизации на отечественные и зарубежные хиты.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вместе с джазовыми музыкантами выступил также композитор, аранжировщик, певец, автор хитов Григория Лепса и Тамары Гвердцители Евгений Кобылянский.

«Как говорил наш великий полководец Александр Суворов, музыка удваивает, утраивает армию. Нам, музыкантам, очень хочется поддержать наших ребят, защищающих нашу Родину на СВО, поднять им настроение, выразить благодарность за великий ратный подвиг и мужество на благо Отчизне. Артисты всегда находятся вместе со своей страной и народом, болеют и переживают за ее защитников, готовы помогать и воодушевлять своим творчеством везде и всегда», - считает Даниил Крамер.

Помощь в организации концерта в филиале Бурденко оказала Русской Общиной города Балашихи.

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