В БДТ сообщили о смерти режиссера Александра Никанорова

© Фото: БДТ имени Г. А. Товстоногова, ВКонтакте

Пресс-служба Большого драматического театра имени Товстоногова сообщила о смерти пропавшего 21 сентября режиссера Александра Никанорова, пост с сообщением появился в официальной группе театра в соцсети VK.

«Невозможно поверить, что Саши больше с нами нет. Когда Саша пропал, на поиски вместе с полицией и «ЛизойАлерт» отправились все те, кто считал себя его другом и товарищем - и таких людей оказалось очень много. Мы очень его любили. От всей души соболезнуем всем друзьям, близким и родным Саши. Светлая ему память», - написали в сообщении пресс-службы.

Ранее РБК Петербург сообщил, что режиссер перестал выходить на связь с 21 сентября, тогда его видели утром выходящим из дома с велосипедом. Вечером того же дня он не появился на репетиции. Три дня спустя его тело было найдено грибником в лесу в районе Токсово Ленинградской области.

Александр Никаноров окончил Театральную академию, где был старостой курса в мастерской Анатолия Праудина. Режиссер работал над «Грозой» в Камерном театре Малыщицкого, ставил «Затмение» и «Люблю» в театре «ЦЕХЪ», в БДТ принимал участие в постановке таких произведений, как «Пьяные», «Война и мир Толстого», «Привидения», «Ночной писатель».