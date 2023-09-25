Мясные штурмы и агония у боевиков: каков результат украинского контрнаступа

Всю неделю российские подразделения планомерно уничтожали объекты военной инфраструктуры противника, продвигаясь вперед на отдельных участках линии соприкосновения. Артиллерия не дает боевикам выйти из блиндажа, а настоящая битва все больше разворачивается в небе с применением беспилотников.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

За минувшую неделю на Запорожском направлении заметно сократилась интенсивность боев. Пытающегося атаковать малыми группами противника через лесопосадки останавливает огонь нашей артиллерии. Вероятно, что у неприятеля там сил практически не осталось, хотя это и было основным направлением украинского контрнаступа.

В районе Марьинки российские военные атакуют. Встречные бои ведутся на Южно-Донецком направлении. В боевых условиях там свое мастерство демонстрирует экипаж танка, командир которого с позывным Корней - дважды победитель международных этапов танкового биатлона Армейских игр.

Понимая всю безнадежность, националисты в агонии еще пытаются штурмовать передовые позиции наших бойцов на разных направлениях. Из-за огромных потерь ВСУ, российские военные эти штурмы прозвали мясными. Под Донецком, в районе Опытного, в направлении Авдеевки боевики попытались в очередной раз прорвать оборону ВС РФ. И в очередной раз это обошлось украинцам десятками и десятками погибших.

По данным Минобороны РФ, за минувшую неделю в районах Марьинки, Авдеевки и Клещеевки в ДНР противник предпринимал попытки атаковать. В результате он потерял почти полторы тысячи человек убитыми и ранеными, 16 танков и 15 артиллерийских орудий.

На позициях националистов на Южно-Донецком направлении один из них записывает видеопослание другу. Показывает, в каких условиях они находятся на линии фронта. Кругом убитые и раненые. Выйти из блиндажа, говорит украинский военный, не дает российская артиллерия.

«Командование могло бы нам помочь. Но комбриг экономит, не хочет нам броню давать. Хоть мотолыгу какую-нибудь, чтобы вывезти раненых. Так было бы лучше нам, хоть немножко легче. А вот я тебе покажу еще. Вот видишь - это раненые наши. Вот сейчас мы выходим отсюда и вот смотри: это наши 200-ые. К сожалению, мы их тоже никак вывезти не можем», - рассказал украинец.

Как стало известно, ВСУ выводят как раз эти подразделения в тыловые районы. Выводят из-за огромных потерь и низкого уровня морально-психологического состояния личного состава 38-ой и 110-ой бригад. Настоящая битва все больше разворачивается в небе с применением дронов самого разного назначения. Только на Донецком направлении за неделю было сбито 257 украинских беспилотников. Российским бойцам удалось перехватить и обезвредить вражеский дрон-камикадзе еще до того, как он нашел цель в одном из жилых микрорайонов Донецка.

На Херсонском направлении работает российский дрон «Упырь». Украинские боевики пытаются переправиться через Днепр, чтобы высадиться на одном из островов. Но первый беспилотник обездвиживает лодку противника и уже второй поражает живую силу.

Подробнее об ударах, нанесенных украинскому МиГ-29 российским «Ланцетом» в глубоком тылу в Криворожской области, что, по мнению военных экспертов, стало премьерой более дальнобойной версии российского дрона, об уничтоженных двух немецких «Леопардах» под Сватово и о доказательствах с Запорожского направления того, что Германия не просто снабжает Украину танками, но теперь отправляет на убой своих военных - в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».