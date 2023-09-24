Эксперт Зарипова перечислила минусы инициативы запретить стоянку такси во дворах

Ранее в МВД поддержали предложение ограничить время стоянки для автомобилей такси во дворах - водителям предлагается давать не более 30 минут.

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Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова оценила инициативу запретить парковку и длительную остановку водителей в жилых дворах.

Ранее в Министерстве внутренних дел поддержали предложение вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова ограничить время стоянки для автомобилей такси во дворах - водителям предлагается давать не более 30 минут.

В беседе со «Звездой» парламентарий объяснил, что инициатива была вызвана большим количеством претензий со стороны москвичей по парковочным зонам внутри дворов.

«Действительно, это сегодня проблема, потому что глядя на все дворы, мы видим, что они нашпигованы каршерингом, такси. Людям со своим автомобилем личным, к сожалению, крайне неудобно парковаться, не хватает мест», - сказал он.

По словам Чернышова, предложение нашло концептуальную поддержку у Министерства внутренних дел, ожидается работа по межведомственному взаимодействию.

Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова назвала решение с ограничением времени парковки не совсем правильным.

Она обратила внимание на то, что есть самозанятые водители, которые имеют свои собственные автомобили, и они могут оставлять ТС во дворах не с целью ожидания пассажира, а просто жить там.

«Это водитель, который имеет свой личный автомобиль. Представьте ситуацию, если водитель живет в доме и ему можно на его автомобиле стоять не более 30 минут. Каким образом это будет расцениваться?», - сказала Зарипова.

Кроме того, эксперт напомнила, что нередки такие заказы, когда пассажир просит водителя подождать его один-два часа. В таком случае непонятно, что делать таксисту - бросать клиента или получать штраф.