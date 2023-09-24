В акватории Владивостока подводный охотник нашел раненую белуху

© Видео: anashkindmitry, Telegram © Фото: anashkindmitry, Telegram

В акватории Владивостока нашли раненую белуху, она подплыла к катеру после того, как за ее тело зацепилась снасть. Соответствующее видео опубликовал президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.

Он рассказал, что подводный охотник из Владивостока Олег Мещанюк, обнаруживший ее, попытался спасти дикое животное.

Мужчина объяснил, что млекопитающее испытывают боль, поэтому ему сложно помочь. Снасть уже обвило большое количество травы, которую белуха таскает за собой.

«Мелкая не подходит слишком близко. А после того, как удалось хватануть за шнур и хотя бы обрезать кусок с травой, мелкая стартанула и больше не подходила. Очевидно, ей больно», - приводит «360» слова аквалангиста.

По его словам, речь идет о троллинговой снасти. Крючок впился в тело белухи, вытащить его так и не удалось.