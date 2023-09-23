На медицинской выставке на ВДНХ показали весы Сталина и электроколяску Ленина

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Аналог ингалятора царских времен, аптечка семьи Ульяновых и весы Иосифа Сталина - уникальная выставка «Медицина — двигатель истории. Четыре века на службе государству» открылась в Москве в музее Гаража особого назначения. Представлено более 300 экспонатов, в том числе большое количество предметов, которыми пользовались лидеры страны. Каким медицинским оборудованием тогда пользовались и как выглядела «Скорая», узнала корреспондент «Звезды» Дария Сенникова.

В частности, одним из экспонатов стала электроколяска - спецподарок Владимиру Ленину прямо из Лондона. Роскошь в каждой детали: мягкая обивка, рычаги управления. Но на ней он практически не ездил - неудобно. И здесь же - обычное инвалидное кресло, в котором его сфотографировали в подмосковных Горках.

Еще один любопытный предмет - паровой распылитель, который в сущности является аналогом ингалятора царских времен. Здесь же скальпель с помощью, которого спасали жизни раненым солдатам в годы Великой Ответственной, современный УЗИ-аппарат и экзоскелет для реабилитации.

«Каждый экспонат здесь - это нечто совершенно феноменальное. Например, здесь находится замечательный агрегат - это весы товарища Сталина...При его спальне была ванная комната, весы оттуда», - рассказал советник директора ФСО России Сергей Девятов.

Экспонаты собраны из 15 музеев и частных коллекций. В частности, на выставке представили уникальные архивные документы о реформах Петра I и ленинские декреты, заложившие основу современной отечественной медицины.

«Самое главное, что первые лица сделали за эти 400 лет для развития медицины...начиная с Ивана Грозного и учреждения аптекарского приказа, дальше - реформы Петра первого колоссальные для своего времени...Это реформы XIX века, образование придворной медицинской части», - объяснил Директор по музейно-выставочной деятельности музея Илья Сорокин.

Смотрители музея подчеркивают: все передовые веяния в медицине сначала принимались и осваивались руководством страны, затем, постепенно переходили в народ. Отдельная экспозиция посвящена автомобилям, которые использовали для оказания медпомощи. На выставке показали «Победу» 1949 года для перевозки медперсонала и обслуживания больных на дому. Таким транспортом тогда обеспечили многие больницы и поликлиники Советского Союза.

Таких машин сегодня крайне мало, что уж говорить об этом универсале на базе правительственного лимузина: по заказу 4-го Главного управления Министерства здравоохранения СССР.

Одной из жемчужин выставки стал «Черный доктор» - машина предназначалась для медпомощи Леониду Брежневу. Всего таких ЗИЛов было два. Внутри могли находиться водитель, трое медиков, охранник и пациент.

Экспозиция временная. Проработает Медицинская выставка на ВДНХ всего месяц.