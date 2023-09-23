Поборы в школах: как сборы на нужды становятся кошмаром для родителей

Многие родители школьников пожаловались, что с них собирают деньги на все подряд и даже на то, что по закону положено бесплатно.

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Первое сентября - одна из самых затратных статей расходов семейного бюджета. Однако школьные траты сопровождают родителей учеников во время всего учебного года. Праздники, дни рождения одноклассников и учителей, поездки, экскурсии, покупка оборудования и бытовой техники. Порой такие сборы превращаются в поборы. И родители с ними мириться готовы не всегда.

Житель Омска Владимир Городец пошел против родительского комитета и руководства школы-гимназии, в которой училась его дочь. Было непросто, рассказывает мужчина, но терпеть несправедливость он не смог. От родителей потребовали закупить для уроков не только учебники, но и лыжи. Владимир решил, что «обуть» себя таким образом не позволит.

«Деньги на пособия собирались комитетом, который ретранслировал все эти хотелки на нужды школы через себя», - рассказал Владимир Городец.

Занятия по лыжной подготовке на физкультуре в школе действительно есть. Но возникает вопрос: «Кто должен обеспечивать и закупать для них инвентарь?».

Еще один пример «неспортивного» поведения, по мнению родителей, прямиком из столичной Специализированной школы олимпийского резерва «Труд».

«Посте того, как мы поступили в спортшколу известнейшую в Москве, у нас начались сборы средств, собственно, в чате, который создал родительский комитет», - сказала Катерина Мельник.

Как уверяет Катерина, при поступлении было заявлено, что нужно заплатить всего 2 000 рублей. Единоразово, в начале года. После оказалось, что это «добровольный» взнос, который хорошо бы делать ежемесячно.

«Когда мы попросили предоставить список после первого сбора ежемесячного, нам сказали, что никаких списков, никаких отчетов быть не может», - добавила Катерина.

Итог у обеих историй один - возмущенные родители перевели детей в другие учебные заведения. По их мнению, права несовершеннолетних нарушали и родительские комитеты, и сами школы. Позиция юристов по этому поводу однозначная.

«Образование у нас бесплатное, что гарантировано законом об образовании и Конституцией РФ. В случае, если в ваших школах практикуются сборы, вы имеете право обратиться с соответствующим заявлением в прокуратуру, к директору школы, полицию, в администрацию города или мэрию», - заявил адвокат Тимур Харди.

Алина - как раз одна из тех, кто собирал деньги с родителей. Она состояла в родительском комитете одной из школ Ростова-на-Дону 7 лет. Когда старшая дочь окончила 11 классов, Алина из комитета вышла. Младший сын в этом году пошел в первый класс. Но возвращаться в родительский комитет ростовчанка не собирается.

«Это очень сложный процесс - выбор, кто же будет в родительском комитете. И очень часто к середине года большая часть людей, которые брались за это, они отпадают, остается от силы два человека», - поделилась Алина Лебеденко.

Алина говорит, что на протяжении всей практики сбора средств всегда предоставляла чеки о закупках или услугах. Этого было достаточно. К тому же само учебное заведение никогда не перекладывало на родителей то, что по закону о бесплатном образовании обязано обеспечивать само.

«Есть родители, которые воздерживаются, которые выступают нестронниками каких-то дополнительных мероприятий. И это никак не отражается на отношениях между детьми и между родителями тем боле», - отметила член родительского комитета Екатерина Мануйлова.

Роскачество разъясняет, что подобные свободные формы отчетности допустимы. Но рекомендует все же составлять письменные протоколы, в которых можно прописать все условия и обязанность отчета о тратах.

«В целях прозрачности рекомендуется фиксировать в письменной форме все приходы и расходы денежных средств», - заявил заместитель директора Департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Игорь Поздняков.

В противном случае членам родительского комитета, в зависимости от масштабов поборов, может грозить ответственность вплоть до уголовной. А родители вправе обращаться в полицию, прокуратуру и даже в суд.

«Мы очень рады, что в этом учебном году наши дети будут обеспечены абсолютно всем для проведения занятий физической культурой на улице в зимний период», - сказала заместитель директора Гимназии №62 г. Омска Марина Завьялова.

В Омской гимназии №62 после обращения в надзорные органы со стороны родителей, наконец, появились лыжи. Деньги на закупку, которых, как оказалось, у учебного заведения в самом деле не было, сразу нашлись - были выделены Департаментом образования Омска.