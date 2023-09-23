Классификация бургера: почему в России с октября подорожает фастфуд

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Гамбургеры и чизбургеры скоро подорожают. С первого октября фастфуд отнесут к отдельной категории продуктов. В целом по России более 60% посетителей ресторанов быстрого питания предпочитают именно эти американские блюда. Котлета из говядины, булочка, гарнир, соус - рецепт гамбургера предельно прост. Именно благодаря этому в 30-х годах XX века блюдо одним из первых удалось поставить на конвейер. Две минуты и гость ресторана получал свой заказ. Быстро, вкусно и очень дешево. За почти сотню лет человечество изобрело десятки самых разных рецептов приготовления. Выросли и цены. По сравнению с прошлым годом стоимость на бургеры увеличилась на 6%.

«Мы отслеживаем все цены на этапе закупки, на этапе поставки. И уже отслеживаем их рост ежемесячно. Соответственно, исходя из этого графика, мы корректируем цены на те или иные блюда», - объяснил менеджер ресторана быстрого питания Антон Шкляренко.

И если в сетевых ресторанах быстрого питания небольшой бургер обойдется в 60-80 рублей, то в крафтовых заведениях фастфуда можно потратить 500, а то и тысячу рублей за одну позицию. А в ближайшее время гамбургеры, чизбургеры и сэндвичи могут подорожать еще больше. Причина - повышение налога на добавленную стоимость. Сейчас бургеры относят к хлебобулочным изделиям с коротким сроком хранения. Такие продукты облагаются 10% налогом, но с начала октября Федеральная Налоговая Служба выводит этот товар в отдельную категорию.

Учитывая, что сэндвичи, включая гамбургеры, чизбургеры и иные аналогичные изделия, которым соответствуют коды группировки Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОКПД2 10.85.19, не указаны в перечне №908, то при их реализации применяется ставка НДС в размере 20%, заявили в ведомстве.

«С бургером происходила ситуация не очень понятная. С одной стороны, безусловно это массовый продукт, и он оценивался в 10%, но сейчас пересмотрен классификатор и он будет переведен в новую категорию, стандартную ставку 20%. Происходит не увеличение налогообложения, а изменение группы товаров, которые попадают под 10% ставку или не попадают. Бургеры - исключены», - рассказал академический руководитель образовательной программы «Менеджмент в ритейле» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев.

Причем новая ставка будет применяться не только к блюдам, которые подаются в ресторанах, но и к продуктам из магазина.

«Во всех торговых сетях страны стоимость сэндвичей также увеличится, потому что в цену НДС 10% закладывается, а будет закладываться 20%, потому что НДС исчисляется дополнительно к цене товара в соответствии с налоговым кодексом», - отметил замгендиректора торговой сети Алексей Елаев.

До последнего времени все сэндвичи облагались пониженным налогом, но ФНС с этим долго не соглашалась. Было множество споров насчет того, к какой же категории относить бургеры, где есть и мясо, и хлеб.

«Крупный бизнес и предприятия думают, что можно считать как хлебобулочные изделия сам бургер, при этом ФНС всегда возражала. ФНС говорила, что в самом бургере стоимость хлеба 5% , а 95 всего остального, и бургер должен облагаться 20% НДС. И, конечно, логика в этих словах есть, взять тот же стейк. Положить на нее корочку хлеба и сказать что это хлебобулочное изделие», - предположил ресторатор Сергей Миронов.

ФНС решила поставить точку в этом споре и законодательно закрепить 20% НДС на бургеры. Впрочем плюсы в повышении цен на фастфуд все же есть.

«Быстрое питание или даже есть понятие "мусорная еда", она поэтому так и называется, потому что состав этой еды, как правило, не самый полезный. Когда повышаются цены, отчасти я даже радуюсь, потому что это будет стимулировать людей больше готовить дома», - призналась нутрициолог Юлия Авраменко.

Так что, возможно, повышение цен на фастфуд, приведет к росту числа сторонников здорового образа жизни. Ну а закон затронет все крупные предприятия, чей годовой оборот превышает два миллиарда рублей.