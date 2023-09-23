Детского хореографа задержали в Москве по подозрению в домогательствах
В скором времени подозреваемого доставят в СК РФ, где следователи приступят к его допросу.
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Хореограф детского музыкально-театрального центра Мещанского района столицы оказался по следствием. По версии правоохранителей, мужчина систематически совершал насильственные действия сексуального характера со своими воспитанниками.
«В правоохранительные органы обратились родители детей. В настоящее время мужчина задержан», - сообщили в Следственном комитете РФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.