Стела в память о погибших в годы войны появилась в подмосковной деревне Мокрое

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В деревне Мокрое Можайского района Московской области состоялась торжественная церемония открытия стелы в честь присвоения ей почетного звания «Населенный пункт воинской доблести».

В церемонии приняли участие представители Минобороны, местных властей, поисковики, ветераны и, конечно, местные жители. На церемонии присутствовали родные и близкие шести красноармейцев, чьи имена удалось установить в ходе поисковых работ с 2020 по 2022 годы.

«Сегодняшнее мероприятие носит сильный патриотический характер. Это история, мы еще раз с вами увековечиваем подвиг и память наших предков. Для нас никто и ни что не забыто. У поисковиков это образ жизни, мы с этим живем», - рассказал руководитель поискового объединения «Рубеж» Вячеслав Захаров.

На сегодняшний день, на мемориальном кладбище в деревне Мокрое уже покоятся более двух тысяч бойцов Красной Армии. В память о них и о всех героях Великой Отечественной участники церемонии высадили дубовую аллею. После минуты молчания к стеле возложили венки и цветы. По завершении церемонии рота почетного караула прошла торжественным маршем, почтив память павших воинов.