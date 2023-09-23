Самолет Ил-76 разбился на северо-востоке Мали

По предварительным данным, на борту разбившегося самолета находились люди и оборудование.

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Грузовой самолет Ил-76 совершил аварийную посадку и загорелся на северо-востоке Мали в районе аэропорта Гао. О трагедии сообщает издание Malijet.

По предварительной информации, лайнер загорелся в конце взлетно-посадочной полосы. По сообщениям журналиста France 24 в Мали Сержа Даниэля, на борту находились люди и оборудование.

На месте происшествия были слышны взрывы, отметил журналист. Сейчас место крушения оцеплено. Телеканал Al Arabiya сообщает, что самолет принадлежал ВВС Мали. По его информации, причиной крушения стала ошибка пилота.