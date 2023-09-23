Пожарные вывели всех лошадей из горящих во Всеволожске конюшен

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Из объятой пламенем конюшни во Всеволожске Ленинградской области спасены все животные. Об этом сообщили в МЧС. Огонь вспыхнул в детской конной академии.

Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в 13:50. На место прибыли 16 спасателей, в тушении задействовали четыре единицы специальной техники.

Локализовать пламя удалось на площади 1 000 квадратных метров. Пострадавших нет. В причинах пожара будут разбираться дознаватели.