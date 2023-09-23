В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пожарные вывели всех лошадей из горящих во Всеволожске конюшен

Ян Брацкий
16:12 23.09.2023
Локализовать пламя удалось на площади 1 000 квадратных метров.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
Читайте нас на:

Из объятой пламенем конюшни во Всеволожске Ленинградской области спасены все животные. Об этом сообщили в МЧС. Огонь вспыхнул в детской конной академии.

Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в 13:50. На место прибыли 16 спасателей, в тушении задействовали четыре единицы специальной техники.

Локализовать пламя удалось на площади 1 000 квадратных метров. Пострадавших нет. В причинах пожара будут разбираться дознаватели.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:19 В стране и мире
Самолет Ан-26 аварийно сел в аэропорту Иркутска из-за отказа двигателя
15:05 В стране и мире
Врачи продолжают борьбу за левую руку Романа Костомарова
14:09 В стране и мире
Видео
В горах Алтая стадо из 40 овец убило мощным ударом молнии
12:07 В стране и мире
Сальдо избрали на должность главы Херсонской области
04:24 В стране и мире
Температура воздуха в Москве может побить столетний рекорд 23 сентября
Популярное
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Квартиру семьи Зеленского в Ялте выставят на аукцион
Видео
МО Азербайджана показало первые кадры ударов в Карабахе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.