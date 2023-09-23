Пожарные вывели всех лошадей из горящих во Всеволожске конюшен
Локализовать пламя удалось на площади 1 000 квадратных метров.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
Из объятой пламенем конюшни во Всеволожске Ленинградской области спасены все животные. Об этом сообщили в МЧС. Огонь вспыхнул в детской конной академии.
Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в 13:50. На место прибыли 16 спасателей, в тушении задействовали четыре единицы специальной техники.
Локализовать пламя удалось на площади 1 000 квадратных метров. Пострадавших нет. В причинах пожара будут разбираться дознаватели.