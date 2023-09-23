В горах Алтая стадо из 40 овец убило мощным ударом молнии

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На Алтае погибло стадо из 40 овец, которые паслись на горе, сообщают очевидцы в соцсетях.

Житель Шебалинского района республики, который опубликовал видео с места, утверждает, что животных убило ударом молнии.

«Грозой побило, где-то в общей сложности 38-40 голов нашли, приглашен специалист ветеринарной станции», - сказал мужчина, комментируя произошедшее.

Заведующий кафедрой общей физики МФТИ Александр Максимычев в беседе со «Звездой» объяснил, как один удар молнии мог убить так много скота.

Молния попадает в высокий объект, в данном случае это было дерево. Затем электричество начинает идти по корням и поражает объект через землю.

«Дерево - плохой проводник, выделяется джоулевое тепло, получается что-то вроде взрыва, такой вот волны. Дерево расщепилось, их (овец - Прим. ред.) раскидало», - сказал Максимычев.

Физик обратил внимание на то, что молния - явление частое, однако не до конца изученное.