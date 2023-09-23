Филолог Образцов: на расшифровку открытого в Турции языка могут уйти десятилетия
Доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований, эксперт по Турции Алексей Образцов в беседе со «Звездой» назвал важным открытие ранее неизвестного древнего индоевропейского языка.
Напомним, ранее стало известно, что в Турции обнаружили новый язык. Лингвистическая находка ждала ученых на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО Богазкей-Хаттуша.
Как утверждается, когда-то это место было столицей Хеттской империи, одной из великих держав Западной Азии в эпоху поздней бронзы (1650–1200 гг. до н. э.).
«Важное открытие...могут пройти годы, если не десятилетия, (чтобы расшифровать язык - Прим. ред.), пока не будет накоплен материал для анализа», - сказал Образцов.
Эксперт отметил, то, что язык обнаружили в Турции, неудивительно, так как эта страна является мостом между Европой и Азией.
«Кто там только не шастал...Там были древние цивилизации. Хетты - древний народ, о котором мало известно», - добавил филолог.
Как утверждается, находки представляют собой царские анналы, государственные договоры, дипломатические переписки, нормативные, религиозные и прочие тексты.