Филолог Образцов: на расшифровку открытого в Турции языка могут уйти десятилетия

По словам филолога, данное открытие является важным, однако неудивительно, что оно произошло именно в Турции.

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Доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований, эксперт по Турции Алексей Образцов в беседе со «Звездой» назвал важным открытие ранее неизвестного древнего индоевропейского языка.

Напомним, ранее стало известно, что в Турции обнаружили новый язык. Лингвистическая находка ждала ученых на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО Богазкей-Хаттуша.

Как утверждается, когда-то это место было столицей Хеттской империи, одной из великих держав Западной Азии в эпоху поздней бронзы (1650–1200 гг. до н. э.).

«Важное открытие...могут пройти годы, если не десятилетия, (чтобы расшифровать язык - Прим. ред.), пока не будет накоплен материал для анализа», - сказал Образцов.

Эксперт отметил, то, что язык обнаружили в Турции, неудивительно, так как эта страна является мостом между Европой и Азией.

«Кто там только не шастал...Там были древние цивилизации. Хетты - древний народ, о котором мало известно», - добавил филолог.

Как утверждается, находки представляют собой царские анналы, государственные договоры, дипломатические переписки, нормативные, религиозные и прочие тексты.