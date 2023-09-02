РСЗО «Торнадо-С» поражает крупные и точечные цели врага в любую погоду и время дня

По правилам безопасности «Торнадо-С» работает на одном участке строго одна - двум машинам будет сложно разъехаться, уходя от ответного огня.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Реактивная система залпового огня «Торнадо-С» работает на одном участке в зоне спецоперации строго в одиночестве - таковы правила безопасности. Нескольким габаритным боевым машинам сложнее разъехаться, уходя от ответного удара вражеской артиллерии. Однако огневой мощи РСЗО достаточно для поражения обозначенной разведкой целей.

«Торнадо-С» эффективно работает как неуправляемыми ракетами - по площадным, так и управляемыми - по точечным целям, а это командные и опорные пункты, склады, места выгрузки боеприпасов и перекачки горючего, понтонные переправы. При этом задействовать ее можно в любую погоду, время суток и без предварительной подготовки позиции.

Командир батареи Матвей, участвующий в спецоперации с первых ее дней, не смог ответить на вопрос - что лучше, «Смерч» или «Торнадо-С». По его мнению, их нельзя сравнивать. Обе ракетные системы удачные, простые в управлении и весьма результативные в бою.

Боевую работу РСЗО «Торнадо-С» показал корреспондент нашего телеканала.

Ранее стало известно, что расчет реактивной установки ликвидировал три вагона с боеприпасами и десять транспортных средств боевиков на Авдеевском направлении. В результате атаки было также поражено огромное количество живой силы врага.