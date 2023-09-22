Для детей погибших участников СВО организовали поездку в Москву

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Масштабную программу организовали для детей участников спецоперации, погибших при выполнении боевых задач. Всего в Москву приехали 80 ребят из четырех новых регионов. Мероприятия рассчитаны на два дня. Сегодня по плану - интерактивная игра. Ее посвятили истории нашей страны. Чтобы было интереснее, для детей провели различные мастер-классы.

«Это позволит чуть больше углубиться именно в историю нашей страны, понять, что было раньше, как мы это поддерживаем, сохраняем сейчас. Все это продолжится уже на экскурсии в Москве, когда мы ознакомимся с историческими зданиями», - рассказал руководитель программы развития «Другое дело» Кирилл Хвиль.

Ну а завтра ребят ждет благотворительный баскетбольный матч. В нем примут участие известные политики и спортсмены. Так, на поле выйдет заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Также в числе участников матча - глава ЛНР Леонид Пасечник и глава Херсонской области Владимир Сальдо.