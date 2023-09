В стране и мире The Guardian: Давид де Хеа готов завершить спортивную карьеру Ян Брацкий Испанский вратарь уже отклонил ряд предложений, в том числе из Саудовской Аравии. © Фото: DAISUKE Nakashima, AFLO, Global Look Press Читайте нас на: Футболист Давид де Хеа может завершить спортивную карьеру, если в ближайшее время не получит предложений от топовых клубов, сообщает The Guardian. Как пишет издание, 32-летний испанец уже отклонил несколько предложений после ухода из «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что кандидатурой вратаря интересовались в Саудовской Аравии. Голкипер неоднократно заявлял, что деньги для него не главное. Он хотел бы присоединиться к команде, способной побороться за трофей. Давид де Хеа присоединился к «Манчестеру» в 2011 году. До этого он оборонял ворота «Атлетико». За «красных дьяволов» испанец отыграл 545 матчей. В его послужном списке победа в Лиге Европы, чемпионате Англии и Кубке страны. Дважды он поднимал над головой Кубок английской лиги и трижды - Суперкубок Англии. В начале августа футбольный мир узнал о решении легендарного голкипера сборной Италии Джанлуиджи Буффона завершить карьеру. Знаменитый вратарь закончил играть в возрасте 45 лет. Экспертное мнение и аналитика