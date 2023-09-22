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Политолог Михайлов объяснил увеличение поставок удобрений из России в Польшу

Максим Крюков
14:34 22.09.2023
Специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов отметил, что поставки российских удобрений увеличились не только в Польшу, но и в другие страны Запада.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Денис Абрамов, РИА Новости
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Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в разговоре со «Звездой» назвал преимущества кратного увеличения поставок российских удобрений в западные страны.

«Польша сейчас вообще заявляет, что, возможно, даже перекроет поставки вооружений на Украину после заявлений Зеленского о том, что Польша якобы подыгрывает России в борьбе против санкций», - сказал он.

По его словам, не стоит говорить о том, что поставки удобрений в страны Запада - это плохо.

«Нам интересно помешать Украине зарабатывать на зерне, а Польша берет удобрения - может, часть она будет перепродавать, но часть же будет забирать себе, использовать для своих нужд, для производства собственного зерна и, собственно, не будет нуждаться в поставках украинского зерна», - предположил эксперт.

Собеседник телеканала отметил, что поставки российских удобрений увеличились не только в Польшу, но и в другие западные страны, подчеркнув, что Москве это выгодно.

«Многие государства сейчас уже заявляют, что с Россией надо в итоге после окончания специальной военной операции выстраивать отношения, вот Россия выстраивает их уже заранее, независимо от того, есть ли санкции или нет. То, что необходимо Европе, и если они это покупают, мы им даем», - заключил Михайлов.

Ранее стало известно, что Польша в июле 2023 года нарастила закупки российских удобрений в 3,3 раза. Так, если в июле прошлого года польский бизнес закупил удобрений у Москвы лишь на 6,2 миллиона долларов, то в этом году - уже на 20,2 миллиона долларов. Таким образом, компании из России заняли второе место среди поставщиков этой продукции в Польшу.

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