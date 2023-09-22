Bloomberg: Зеленский был очень эмоционален в частных беседах на ГА ООН

Зеленский резко критиковал страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют оружие.

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На Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций Владимир Зеленский вел себя очень эмоционально на частных беседах. Об этом сообщает Life со ссылкой на Bloomberg.

«Во время дискуссии он порой был очень эмоционален», - говорится в публикации.

Авторы материала пишут, Зеленский спорил с одним из крупнейших союзников, что может указывать на напряженность, «нарастающую за кулисами». Он критиковал страны за то, что помощь, которую они оказывают Киеву, приходит недостаточно быстро.

В материале говорится, что Зеленский, возможно, подозревает, что американский президент Джо Байден колеблется, а главы других государств берут пример с Вашингтона.

Накануне сообщалось, что Зеленскому отказали в выступлении перед Конгрессом США. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти напомнил, что он уже выступал в конгрессе.

В ходе выступления Зеленского на Генассамблее ООН зал был полупустым. Однако украинские журналисты захотели создать видимость его наполненности, взяли фрагменты из выступления, которое вызвало у собравшихся реальный интерес, и забыли исключить оттуда кадры с самим Зеленским. В итоге из показанного видео выходило, что Владимир Зеленский слушал свое же выступление.