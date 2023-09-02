Экс-постпред США при ООН Билл Ричардсон умер в возрасте 75 лет

Известный политик скончался во сне в загородной резиденции.

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Известный американский политик и общественный деятель, экс-постпред США при ООН Билл Ричардсон скончался в возрасте 75 лет.

Как сообщает RT, смерть наступила во сне, когда политик находился на отдыхе в загородной резиденции в Массачусеттсе.

Ричардсон вошел в американскую политическую историю как успешный дипломат, умевший находить общий язык даже с противниками и договариваться о возвращению на родину людей, ставших заложниками за рубежом.

За свою миротворческую миссию политик пять раз выдвигался на Нобелевскую премию мира.