Солист Большого театра Максим Пастер умер в 47 лет

Скоропостижная смерть постигла солиста главной оперной сцены страны во время отпуска в Дагестане.

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Известный тенор, солист Большого театра Максим Пастер скончался в возрасте 47 лет во время отпуска в Дагестане. О смерти одного из ведущих артистов сообщила пресс-служба театра.

«Находясь в отпуске в Махачкале, скоропостижно скончался солист оперной труппы Максим Пастер», - говорится в Telegram-канале театра.

В некрологе отмечено, что Пастер был «любимцем публики», отличался «яркой актерской харизмой», а его голос поражал выразительностью.

Максим Пастер - уроженец Харькова, дебютировал в Национальной опере Украины в 2003 году и сразу был замечен, последовало приглашение в Москву, в Большой театр. На главной оперной сцене России выступал с 2004 года, среди его значительных ролей - партия Шуйского в «Борисе Годунове» и Андрея в «Мазепе». Максиму Пастеру посчастливилось выступать в спектаклях Ла Скала, Римской оперы, Парижской национальной оперы и Баварской государственной оперы.

Прощание с артистом по предварительной информации намечено на 6 сентября.