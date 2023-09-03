Пристрелку восстановленных БТР из зоны СВО показали на полигоне под Краснодаром

Настройка орудия производится таким образом, чтобы очередь из пушки ложилась максимально кучно.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На полигоне завода в Краснодарском крае программе «Военная приемка» показали процесс пристрелки орудия БТР-82А, прошедших процедуру восстановления после возвращения из зоны специальной военной операции. Проверку проходит 30-мм пушка машины.

Сначала из орудия проводят «проверочные» 20 выстрелов - чтобы понять, работает ли оно вообще. После этого специалисты совмещают ось ствола с прицелом. Затем начинается пристрелка.

Задача стрелка - «уложить» пули в небольшой кружок на мишени. В результате орудие настраивается таким образом, чтобы максимально уложить 10 выстрелов очередью.

«Нужно было только пять, но решили попробовать десять. Пушка бьет отлично, средняя точка находится почти в центре круга», - рассказал главный инженер Михаил Залитко.

Сморите новый выпуск программы «Военная приемка. БТР. Новая жизнь в СВО» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Журналисты программы отправились на предприятие, которое стало для этих машин своего рода тыловым «бронегоспиталем».