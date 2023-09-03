Под Краснодаром показали водные гонки восстановленных БТР-82А из зоны СВО

На бронетранспортерах установлена улучшенная водометная система, чтобы компенсировать возросший за счет 30-мм пушки вес.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На полигоне в Краснодарском крае, где проходят испытания привезенных из зоны специальной военной операции БТР-82А, программе «Военная приемка» показали один из интереснейших этапов испытаний. Это водная гонка двух машин. Бронетранспортеры погружаются в озеро, чтобы продемонстрировать мощь 300-сильного водометного двигателя.

По сравнению с предыдущей версией БТР мощность водомета была увеличена. Это было сделано для того, чтобы компенсировать весь новой 30-мм пушки, установленной вместо пулемета.

На воде БТР разгоняется до скорости 10 км/ч - это достойный результат для машины весом 14 тонн. После гонки проходит проверка сухости внутренностей машины - за время заезда туда не попало ни единой капли.

Сморите новый выпуск программы «Военная приемка. БТР. Новая жизнь в СВО» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Журналисты программы отправились на предприятие, которое стало для этих машин своего рода тыловым «бронегоспиталем».