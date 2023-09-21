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Цаликов проверил пункт отбора на военную службу по контракту в ЦВО

19:07 21.09.2023
Центр создан летом 2023 года и функционирует по принципу одного окна. Это ускоряет обработку документов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов проверил организацию мероприятий в центре отбора на военную службу по контракту «Батыр» на территории Татарстана. 

Центр создан летом текущего года и функционирует по принципу одного окна, что позволяет в максимально короткий срок оформить все необходимые документы для поступления на службу.

Цаликова сопровождали глава региона Рустам Минниханов, а также полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. 

Пообщавшись с сотрудниками и гражданами, желающими заключить контракт с МО РФ, Цаликов отметил высокий уровень организации работы пункта. 

Кроме этого, Руслан Цаликов посетил казанский «Авангард», где проходит допризывная подготовка молодежи. Также он провел совещание, где были обсуждены вопросы совершенствования мероприятий по доукомплектованию ВС РФ в регионах Приволжского федерального округа.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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