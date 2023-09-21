На Украине разрешили писать слова «Россия» и «Москва» с маленькой буквы

Писать слова таким образом можно в случае, если речь идет о неофициальных текстах.

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На Украине закрепили в качестве нормы написание слов «Россия», «Российская Федерация» и «Москва» с маленькой буквы, такое решение вынесла Нацкомиссия страны по стандартам языка, передает агентство «Украинские новости».

Как утверждается, писать слова таким образом можно в случае, если речь идет о неофициальных текстах.

Также в перечень слов, которые можно писать со строчной буквы, попали «Московское царство», «Российская империя», «Госдума РФ» и др.

«Написание названий... со строчной буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера», - приводит издание выдержку из заявления комиссии.

Ранее стало известно, что украинский Минкульт предложил отказаться от шрифта «Ижица», который был создан на основе древнеславянской письменности.