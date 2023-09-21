В стране и мире В медколледже в Мордовии 22 человека отравились газом Анна Назайкина Подразделения МЧС уже выехали на место, работают газовые службы и медики. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: В результате отравления газом в медколледже в Краснослободске пострадали 22 человека, сообщили «Звезде» в ГУ МЧС по Мордовии. «На данный момент пострадало 22 человека», - сказала собеседница телеканала. Было добавлено, что подразделения уже выехали на место, работают газовые службы, медики и психологи. Ранее ТАСС сообщил, что в учебном заведении газом отравились не менее 17 человек, в том числе девять детей. Также утверждалось, что все пострадавшие в возрасте от 17 до 20 лет. Экспертное мнение и аналитика