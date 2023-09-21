В медколледже в Мордовии 22 человека отравились газом
Подразделения МЧС уже выехали на место, работают газовые службы и медики.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
В результате отравления газом в медколледже в Краснослободске пострадали 22 человека, сообщили «Звезде» в ГУ МЧС по Мордовии.
«На данный момент пострадало 22 человека», - сказала собеседница телеканала.
Было добавлено, что подразделения уже выехали на место, работают газовые службы, медики и психологи.
Ранее ТАСС сообщил, что в учебном заведении газом отравились не менее 17 человек, в том числе девять детей. Также утверждалось, что все пострадавшие в возрасте от 17 до 20 лет.