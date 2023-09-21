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Российский «Торнадо-Г» громит украинских боевиков под Марьинкой

Владислав Кустов
13:26 21.09.2023
Наши разведчики наблюдают за группой противника где-то в районе Марьинки. Те даже, наверное, не представляют, что по ним уже наводится РСЗО. Залп! Реактивные снаряды уходят в сторону неприятеля.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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«Торнадо-Г» пронесся по позициям врага под Марьинкой. Наши реактивные системы залпового огня не дают противнику возможности для наступления. Накануне российские бойцы отразили пять атак штурмовых групп неприятеля - потери противника превысили две сотни боевиков.

Цифры, цифры, цифры... Это язык боевой работы артиллеристов - сплошная математика. А за цифрами - пытающийся наступать на Донецком направлении противник. Добровольцы из подразделения «Ветераны» в окрестностях Соледара обнаружили его в лесопосадках и сопроводили огнем до вражеского опорного пункта.

Артиллерист, с которым удалось поговорить корреспонденту нашего телеканала, просит называть его просто Даня. И отвечает на вопросы тоже просто. Берет с собой журналиста на боевой выезд, потому что ему спокойно - за плечами большой опыт, хотя Дане едва за 20. Недавно пережил ранение.

«Месяц пролечился. Месяц пролежал на восстановлении», - вспоминает Даня.

Наши разведчики наблюдают за группой противника где-то в районе Марьинки. Те даже, наверное, не представляют, что по ним уже наводится РСЗО. Залп! Реактивные снаряды уходят в сторону неприятеля.

Под Донецком ведут борьбу с врагом бойцы «Южной» группировки. Накануне они отразили пять атак неприятельских штурмовых групп. Противник потерял до 175 боевиков. А в артиллеристской дуэли бойцы уничтожили самоходные гаубицы «Паладин» производства США и польского производства «Краб».

Случаются в боевой работе и моменты, когда испытание проходит сила духа. В машину «Торнадо-Г» ударил вражеский дрон-камикадзе. Внутри был член экипажа. Оператор дрона, можно сказать, промахнулся - ударил не в боекомплект, а под фару. Это и спасло.

«Начали уезжать с этого места. Стекла были разбиты, ничего не было видно. Дверь не закрывалась. Выдавил одной рукой стекло. Дверь держал. Другой рукой переключал скорости и ехал», - рассказал военнослужащий с позывным Снайпер. 

Он тогда и машину спас, и контуженого товарища. Из зоны поражения вывез. Оба - и «Торнадо-Г», и сослуживец - уже вернулись в строй.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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