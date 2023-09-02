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Герой РФ Шоломов рассказал, как спас раненого бойца из подбитого националистами БМП

Алексей Курильченко
15:40 02.09.2023
Подполковник смог вытащить сослуживца из горящей машины несмотря на серьезные ранения и горящую одежду.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Герой России, подполковник Максим Шоломов в интервью программе «Время героев» на телеканале «Звезда» рассказал о том, как ему удалось спасти раненного сослуживца из горящего БМП, подбитого украинскими националистами. Военнослужащие пытались эвакуироваться из-под обстрела в ходе атаки боевиков на важный населенный пункт, в ходе которого Максим получил серьезные ранения.

«Яркий свет внутри БМП - и я понимаю, что через минуту начнет детонировать боекомплект и нужно вылезти. По три-пять сантиметров выталкиваю раненого солдата, он падает из БМП как мешок, потом я падаю, продолжаю гореть. Открываю глаза - вокруг меня поле подсолнухов»,  - рассказал Шоломов.

Подполковнику удалось отползти с раненным на пару метров от полыхающего БМП. Все это время на нем горела одежда, Максим едва не терял сознание. Вскоре он услышал звук приближающегося грузовика.

«Ты понимаешь, что это не противник, что выстрелов нет, что не добивают. И полный "Урал" раненных загрузили. Я сказал: "сейчас здесь полежу - как всех эвакуируете, меня не забудьте". Если что, я даже ни отстрелиться, ни воспользоваться гранатой не смогу. Мне показалось, что я там полчаса лежал, но на самом деле - считанные минуты. Меня поднимают, закидывают наверх. Закрываешь глаза и понимаешь, что душа возносится, ты обратно возвращаешься», - рассказал Максим.

Полное интервью с Героем России Максимом Шоломовым смотрите в новом выпуске программы «Время героев» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV.

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