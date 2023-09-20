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«Застали ВСУ в спальниках»: как громит противника экипаж «бесшумного» Т-80

Павел Кольцов
07:17 20.09.2023
Под Угледаром наши штурмовые отряды прикрывают экипажи танков Т-80. Благодаря двигателю, который работает практически бесшумно, неприятеля часто застают врасплох.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Танк Т-80 БВ выезжает на боевую работу. Экипаж непростой: командир машины - дважды победитель международных этапов танкового биатлона.

Экипаж с Сахалина. На Угледарском направлении работает на самом переднем крае - прикрывает штурмовые отряды. Танк Т-80 словно создан для таких задач: мощный газотурбинный двигатель работает практически бесшумно.

«Мы просто залетели в опорный пункт противника, пехота спешилась, и украинские войска просто от нас убегали. Мы внезапно, бесшумно появились», - рассказывает «Мох», наводчик танка.

Когда танк начинает работать по цели, убегать от него бесполезно. Вот танкисты Восточного военного округа громят укрепрайоны и опорники противника. На заряжание - несколько секунд. Система управления огнем учитывает не только расстояние, но и погодные условия. А так выглядит уничтожение живой силы через оптику танка Т-80 БВМ в ночное время. В крайнем бою, рассказывает командир, боевики даже не успели толком проснуться.

«Некоторые военнослужащие ВСУ даже не успели вылезти из блиндажей, в спальниках лежали, отдыхали. Заскочили, завели мотострелковые войска, зачистили укреп», - говорит командир экипажа танка с позывным «Корней».

На соревнованиях в ответ никто не стреляет, шутит командир. Но полученные навыки дают о себе знать. Например, состязания по полевой выучке, когда на скорость нужно пополнить боекомплект танка.

«Здесь мы то же самое используем. Выехал, отработали, тебе надо в короткие сроки загрузиться и выйти опять на рубеж. И, возможно, кто-то показывает время, которое на танковом биатлоне и не снилось. Это еще может происходить под обстрелом, и время уменьшается в разы», - говорит «Корней».

Механик-водитель с позывным «Абик» показывает изменения в конструкции, продиктованные опытом участия в спецоперации. Противокумулятивные экраны по бокам, противодронный козырек над башней. Цепи, повешенные специально впереди танка, заставляют сдетонировать мины с электромагнитным взрывателем. Противоминный трал - это уже штатное устройство танка.

«У каждого укрепрайона - минное поле. Этот трал проходит, разбрасывает мины в стороны. По этой дороге за нами идут боевые машины пехоты», - рассказывает командир экипажа.

Но самое главное - работа экипажа, когда все действуют сообща и каждый делает свое дело.

«Прежде всего - бдительность: не увидишь дорогу, не запомнишь - не туда заедешь, можно и сорвать все. Уже знаешь, по какому маршруту поедешь, а там уже дело опыта. Мы здесь уже первый месяц находимся», - говорит «Абик», механик-водитель танка.

Ситуацию на Угледарском направлении танкисты характеризуют как стабильно напряженную.  Противник все реже пытается атаковать. В режиме артиллерии танкисты также работают вполне успешно, поражая цели на дальних расстояниях с закрытых позиций.

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