Пассажиров все больше: автобусный рейс запустили из Горловки в Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону стал ближе для Донбасса: новый ежедневный автобусный рейс запустили до Горловки. Раньше приходилось ехать с пересадками.

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На автовокзале в Горловке пока еще тихо. Очередей нет, пустует табло. Ездить по дорогам, ведущим из Горловки, опасно. В Донецк автобусы не ходят. Но ключевое слово здесь - «пока».

«Это расписание по горловской автостанции. Еще совсем недавно это расписание было полностью заполнено. Основное направление - это Енакиево. И связь с «большой землей» - с Россией. Это Москва, Краснодар, Ростов, Новороссийск», - рассказывает начальник автостанции «Горловка» Олег Черноус.

В среднем 300 пассажиров в день добираются до соседнего тылового Енакиево. Оттуда больше возможности разъехаться по другим городам. А главный транспортный хаб - Ростов-на-Дону. Теперь он стал еще ближе.

Впервые за долгое время у горловчан появилась возможность отправиться в Ростов рано, а значит - попасть туда уже в первой половине дня. Отсюда и эмоции. 15 минут до отправления первого рейса. Пассажиры спрашивают, когда они будут в Ростове.

«Пока не знаю. Первый рейс сегодня. Вы первооткрыватели», - отвечает контролер.

Житель Горловки Степан Хлебников 10 лет не был ни в Ростове-на-Дону, ни в Краснодаре. Теперь едет к сестре.

«Сестра позвонила - заболела, говорит: приедь. Даже телефон забыл взять. Вчера пошел, билет в кассе взял. Сказали, что так быстрее будет ходить автобус», - рассказывает Степан.

Горловка - город прифронтовой и самый неспокойный в Донецкой Республике. Находится вблизи Авдеевки. Каждый день снаряды киевских формирований падают в жилых кварталах. Однако все, кто в этом автобусе, больших дорожных сумок не брали - говорят, вернутся домой.

В Горловке сейчас проживает, по разным данным, от 180 до 250 тысяч человек. Раньше местная автостанция была узловой. Здесь сходились и отсюда расходились маршруты в разные города.

Самая опасная часть маршрута автобуса Горловка - Ростов-на-Дону проходит по городу отправления. Дальше транспорт уходит в тыловые районы. Один из ближайших путей ведет через Макеевку. Но дорога эта проходит слишком близко к линии боевого соприкосновения в Авдеевке. Опасно, постоянные обстрелы. Поэтому автобус проходит альтернативным маршрутом. Он выезжает в 7 утра, спустя 6 часов жители Донбасса уже в Ростове.

Новые территории России - Донецк, Луганск, Мариуполь, Бердянск - с Ростовом-на-Дону связывает более 50 автобусов различных направлений. Ежемесячный пассажиропоток составляет более 25 000 человек. Этот новый рейс Горловка - Ростов-на-Дону еще больше повысит качество предоставляемых транспортных услуг.

Люди стали больше ездить. Регулярный рейс - более надежный, безопасный, со строго установленной и честной стоимостью билета.

«Такие маршруты удобней, потому что частные перевозчики иногда подводят, а все-таки рейсовые более надежные», - говорит пассажир Анастасия.

Новые маршруты открываются все чаще. По сравнению с 2022 годом только в Волноваху, Бердянск, Мелитополь и Мариуполь появилось около 15 прямых рейсов.