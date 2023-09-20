Под Тюменью модернизировали топливный терминал «Туринский»

Мощность нового высокотехнологичного объекта увеличена вдвое по сравнению с прежней нефтебазой, терминал может принимать до 48 вагонов в сутки.

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Два года и более пяти миллиардов рублей - именно столько потребовалось для модернизации топливного терминал «Туринский». Все оборудование отечественное и соответствует высоким стандартам качества. На новом терминале увеличили резервуарный парк - это позволит хранить порядка 22 тысяч тонн бензина и дизельного топлива одновременно. По словам губернатора Тюменской области, цифра - гарант обеспеченности топливом сразу нескольких областей - Тюменской, Курганской и Свердловской.

«Это вопрос стабильной, постоянной обеспеченности большой сети заправок "Газпром нефть" на территории Тюменской области, ну и конечно же возможности хранения необходимого запаса топлива для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу наших предприятий», - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Логистика налажена. С НПЗ на объект цистерны приезжают по железной дороге. Максимальная мощность - 48 вагонов в сутки. Каждая партия при поступлении автоматически проходит проверку на соответствие стандартам качества в собственной лаборатории. На АЗС поступает только то топливо, которое получило положительное заключение экспертизы. Участие человека на всех этапах минимально, а безопасность на терминале на высоте. Проверку объекта лично провел заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«Действительно, применены самые современные цифровые технологии, которые позволяют отслеживать качество и объемы топлива», - отметил Новак.

Комплекс оснащен передовыми природоохранными решениями и технологиями.

«Как сказал Чехов: "В человеке должно быть все прекрасно", поэтому если говорить о вертикально-интегрированной компании, в ней тоже должно быть все прекрасно. И добыча, и переработка, и розница, и, безусловно, терминальная сеть, которая играет важную роль в обеспечении топливом наших регионов», - подтвердил генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

В результате полной модернизации, эффективность «Туринского» выросла в два раза. Более 600 тысяч тонн нефтепродуктов в год, а это почти половина необходимого региону топлива.