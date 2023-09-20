В Москве простились с поэтом Николаем Добронравовым

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В Москве в Концертном зале имени Чайковского завершилась церемония прощания с композитором Николаем Добронравовым. На прощании присутствовала вдова поэта Александра Пахмутова, народный артист России Лев Лещенко, доктор Леонид Рошаль, актриса Екатерина Гусева и многие другие. Люди несли цветы, читали вслух стихи Добронравова.

О смерти поэта стало известно 17 сентября. Николая Добронравова не стало на 95-м году жизни. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.

Ранее президент Владимир Путин выразил соболезнования вдове Добронравова, его родным и близким. Глава государства отметил творческий вклад поэта и назвал его «поистине народным любимцем».