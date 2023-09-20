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Коллега иллюстратора «Дяди Степы» Мазурина назвал особенность его стиля

Анна Назайкина
15:37 20.09.2023
Его иллюстрации наполнены добром и каким-то юмором, они были даже слегка гротесковые, считает художник Матвей Шабаев.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Ушел из жизни художник Герман Мазурин, создавший иллюстрации к произведениям «Дядя Степа», «Старик Хоттабыч» и др. Ему был 91 год. Информацию «Звезде» подтвердил заведующий кафедрой графики и композиции МГАХИ им. В.И. Сурикова Матвей Шабаев.

Именно здесь в последние годы жизни работал знаменитый иллюстратор. Шабаев уточнил, что Мазурин скончался в больнице.

«Это вчера утром (произошло. - Прим. ред.)», - сказал он в беседе с телеканалом.

Художник отметил, что Мазурин - замечательный педагог, который воспитал большое количество художников книги. Сам он был примером для них во всем, до последнего времени работал в издательствах.

«Его любимая тема была - это русская литература, многие знают все эти произведения, я бы даже сказал, культовые», - добавил он.

Шабаев также обратил внимание на то, что в стилистике Мазурина есть некоторая особенность.

«Его иллюстрации наполнены добром и каким-то юмором, видимо, потому, что это для детей делалось, они были такие задорные, они были даже слегка гротесковые», - объяснил завкафедрой.

Мазурин очень много готовился к иллюстрированию каждой книги, он собирал материал, много рисовал с натуры, изучал характеры, заключил Шабаев.

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