Песков заявил, что не владеет деталями по возможному прекращению огня в Карабахе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не владеет деталями относительно информации по якобы имевшим место сообщениям о договоренностях по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

«Я пока деталями не владею, поэтому ничего не могу сказать на этот счет. Там постоянно осуществляются контакты, не могу точно это подтвердить», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее, по информации Sputnik Армения, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.

До этого Минобороны России сообщило, что миротворцы РФ ведут круглосуточный мониторинг обстановки в Нагорном Карабахе. Также они занимаются эвакуацией мирного населения из опасных районов. Жителям предоставляется место для проживания и теплая пища, а также медицинская помощь.