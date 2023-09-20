Ракетный полк «Ярс» Тагильского соединения начал движение к полевой позиции

Маневренные действия в ходе командно-штабных учений в Свердловской области автономные пусковые установки совершают в темное время суток.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Ракетный полк ПГРК «Ярс» Тагильского соединения приступил к совершению марша на полевую позицию, сообщает Министерство обороны РФ. Маневренные действия в ходе проводимых учений выполняются с наступлением темноты.

«Планируется отработать обширный перечень задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, смене позиций пусковых установок, противодействию диверсионным формированиям, выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий диверсионно-разведывательных групп в районах дислокации войск», - говорится в сообщении.

В пресс-релизе также сказано, что подразделения РВСН отрабатывают взаимодействие с соединениями и частями ЦВО, с органами МЧС и МВД.

PC-24 «Ярс» - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части.

Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО. Подвижные комплексы могут перемещаться по грунтовым дорогам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.