Ракетный полк «Ярс» Тагильского соединения начал движение к полевой позиции
Ракетный полк ПГРК «Ярс» Тагильского соединения приступил к совершению марша на полевую позицию, сообщает Министерство обороны РФ. Маневренные действия в ходе проводимых учений выполняются с наступлением темноты.
«Планируется отработать обширный перечень задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, смене позиций пусковых установок, противодействию диверсионным формированиям, выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий диверсионно-разведывательных групп в районах дислокации войск», - говорится в сообщении.
В пресс-релизе также сказано, что подразделения РВСН отрабатывают взаимодействие с соединениями и частями ЦВО, с органами МЧС и МВД.
PC-24 «Ярс» - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.
«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части.
Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО. Подвижные комплексы могут перемещаться по грунтовым дорогам.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.