Госдума РФ ратифицировала соглашение о совместном обеспечении войск ОДКБ

Решение было принято на открытии осенней сессии 2023 года, в ходе которой перед депутатами выступили заместители министра обороны России Николай Панков и Татьяна Шевцова.

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Депутаты Госдумы РФ ратифицировали соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соответствующее соглашение было подписано в Душанбе 16 сентября 2021 года. Как отметил в своем выступлении заместитель министра обороны России Николай Панков, соглашение очень важное и подлежит ратификации, так как затрагивает вопросы обороноспособности Российской Федерации.

«Положения соглашения определяют организацию и осуществление технического и медицинского обеспечения при совместном решении задач по обеспечению коллективной безопасности, а также в ходе совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки», - отметил Панков.

Соглашение будет действовать в течении всего срока действия Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, уточнил замминистра обороны. Говоря о реализации Гособоронзаказа, заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова сообщила, что в условиях санкций с одновременным наращиванием объемов и темпов производства вооружений и техники у исполнителя Гособоронзаказа возросли закупки мелкоценовых комплектующих. В первую очередь, электронной компонентной базы.

«В связи с этим, предлагается увеличить с трех до пяти миллионов рублей ежемесячный лимит оплаты расходов исполнителя Гособоронзаказа на иные банковские счета. При этом законопроект предусматривает ежегодную индексацию ежемесячного лимита на величину индекса потребительских цен», - отметила Шевцова.

По ее словам, это позволит учитывать инфляционные издержки. Реализация законопроекта не потребует дополнительных затрат федерального бюджета и будет осуществляться в рамках выделенных ассигнований, заключила замминистра обороны.