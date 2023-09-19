Молодежную организацию «Новое величие»* признали экстремистской

Ранее участники движения были осуждены за создание экстремистской группировки, целью которой было свержение власти неконституционным путем.

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Организация «Новое величие»* была признана экстремистской по решению Московского городского суда, который удовлетворил соответствующее исковое заявление первого заместителя прокурора Москвы.

«Суд удовлетворил исковые требования Минюста о признании "Нового величия"* экстремистской организацией», - говорится в решении суда.

Признание организации экстремистской означает ее запрет на территории России и запрет на демонстрацию и публикацию символики этого движения.

Напомним, участники движения были задержаны в марте 2018 года по обвинению в создании экстремистской группировки, целью которой являлось свержение и захват государственной власти. Президент России Владимир Путин прокомментировал это дело, отметив, что фигуранты также готовили теракты и боевые действия. Президент назвал «серьезными вещами» деятельность группировки и намерения осуществить в стране государственный переворот.

* «Новое величие» - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.