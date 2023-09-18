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«Они воюют против всех»: как бойцы отряда «Барс-23» обороняют село под Угледаром

Александр Федорчак
05:00 18.09.2023
Последний раз оборону «барсов» здесь пытались прорвать наемники из распиаренного в украинских СМИ так называемого Польского легиона.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Село Владимировка, до Угледара несколько километров. Населенный пункт, который украинские боевики сдали практически без боя, но последние несколько месяцев пытаются отвоевать назад.

Накануне и утром шел дождь, поэтому обстановка немного изменилась. Сейчас тучи рассеялись, и понемногу здесь опять становится очень шумно. Слышны звуки работы артиллерии, где-то даже стрелковый бой. Боевики находятся недалеко, в паре километров, и напоминают о себе. Дроны FPV противника выискивают технику, но если не видят ее - уничтожают пехоту.

Эти  позиции еще недавно удерживали националисты. Они находятся за пределами населенного пункта, но недалеко. Сейчас их занимают бойцы отряда «Барс-23», периодически отбивая атаки диверсионно-разведывательных групп врага.

«Ребята недавно поймали дргшников, которые пытались провезти боекомплект. Были у них найдены средства связи, карты, направления», - рассказывает заместитель командира подразделения отряда «Барс-23» с позывным «Батай».

ВСУ бросают в бой уже любые резервы. Последний раз оборону «барсов» здесь пытались прорвать наемники из распиаренного в украинских СМИ так называемого Польского легиона. На этих кадрах как раз момент атаки. Видим, как в результате артиллерийского удара разлетается пикап с националистами.

«Как они вообще воюют? Хреново. Хорошо бы воевали - уже бы были здесь», - говорит «Батай».

После десятка неудачных попыток прорваться к Владимировке боевики уже в атаку не идут. Ведут обстрел населенного пункта кассетными боеприпасами.

«Снаряд крупнокалиберный. По всей видимости, работает РСЗО. Снаряд кассетный. Кассет более сотни в таком снаряде. Когда идет обстрел этими снарядами - высыпаются такие небольшие кассетки в виде патрона от лампочки. Некоторые кассеты взрываются, некоторые - нет. Если не взрываются - самоуничтожению они не подлежат», - говорит боец отряда «Барс-23» с позывным «Пчела».

Но наши гаубицы долго без работы не стоят. Отвечают незамедлительно - передают привет врагу в память о погибшем товарище.

Где-то рядом находится еще один расчет. Нужно постоянно оказывать плотное огневое воздействие на противника, чтобы он не мог поднять головы.

Огонь гаубиц Д-30 корректируют с беспилотников. На этих кадрах как раз момент попадания - точно в окоп с националистами.

«Блиндажи, живая сила. Есть видеоподтверждение», - говорит командир артиллерийской батареи отряда «Барс-23» с позывным «Белый».

Барсы не только удерживают здесь оборону, но и обеспечивают общественный порядок. В соседних с Владимировкой селах живут еще много гражданских, которые не хотят уезжать. Украинские боевики, зная это, наносят целенаправленные удары по жилым постройкам.

«Они воюют против всех. У них нет ничего святого. Плевать на все. Тщательно досматриваем автотранспорт. Ищем потенциальные диверсионно-разведывательные группы, - говорит командир подразделения отряда «Барс-23» с позывным «Стоп».

В «Барсе-23» служат бойцы со всей нашей большой страны. Они уверены: силы и моральный дух у противника на исходе. Поэтому наша победа неизбежна.

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