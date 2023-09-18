Уходящая под воду страна Тувалу закрепила законом, что будет существовать вечно

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Государство Тувалу закрепило в своей конституции положении о том, что будет существовать вечно, несмотря на угрозу исчезновения, передает RNZ.

Министр иностранных дел страны Саймон Кофе заявил, что Тувалу внесло изменение в определение своей государственности в главный документ страны.

«Для нас государство — это нечто большее, чем просто то, что находится на физическом уровне. Это наша культура, наша история. Это дух народа Тувалу, и это то, что, как вы знаете, невозможно уничтожить. Это часть того, кем мы являемся. И мы хотим, чтобы это продолжалось», — сказал глава МИД.

Напомним, что Тувалу является тихоокеанским государством в Полинезии. Из-за повышения уровня мирового океана страна постепенно уходит под воду.

Осенью прошлого года сообщалось, в стране приняли решение создавать цифровую версию Тувалу, впоследствии ее добавят в метавселенную.