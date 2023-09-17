В Вологде открыли памятник сотрудникам органов безопасности всех поколений

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Вологде на неделе отдали дань памяти сотрудникам органов безопасности всех поколений. Так называется новый памятник, который усилиями руководства и сотрудников ФСБ и Студии военных художников имени Грекова появился в центре города.

Скульптурная композиция - символ верности традициям спецслужб, и их такой же - непрерывной службы Родине.

Три поколения воинов: чекист 30-х, сотрудник НКВД времен Великой Отечественной Войны, и, в полной боевой экипировке - боец спецподразделения ФСБ наших дней.

И, как всегда, за этим образом только небольшая, видимая часть той большой и сложной работы, которую днем и ночью ведут сотрудники органов безопасности. Служить Родине, охранять ее покой и жизнь, добиваться результата, и при этом всегда оставаясь в тени.

И место установки памятника - Вологда - в этом смысле тоже крайне показательно.

Тихий и неторопливый русский Север в бурные революционные годы и потом в период Великой Отечественной неоднократно становился центром больших событий и большой игры спецслужб.

После революции, туда в Вологду, были перевезены многочисленные зарубежные дипмиссии, а уже позже, в годы второй мировой, город превратился в крупный железнодорожный и логистический узел. Через Вологду на фронт шла техника, вооружение, продовольствие для блокадного Ленинграда. И понятно, что все это для западных спецслужб представляло неподдельный интерес.

Белый шелк соскальзывает с бронзового монумента. Момент исторический - памятник напротив регионального управления ФСБ в Вологде показывает наглядно. Вся Россия видит и ценит труд сотрудников госбезопасности.

«Солдат жив, если о нем помнят. Здесь, наверное, главным является то, что молодые ребята, которые сегодня служат в органах Федеральной службы безопасности, они помнят. И это не дань уважения погибшим даже. Это думать о том поколении, которое придет на смену. Молодые ребята, вы сегодня видели, курсанты, кадеты это наше будущее, будущее страны, будущее ФСБ», - отметил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России Николай Юрьев.

В ряду приглашенных в мундирах стоит примерно половина. Они больше привыкли в штатском, да и награды свои напоказ не выставляют. Хотя точно так же рискуют жизнью в горячих точках, в перестрелках с террористами. И, конечно, служат в зоне спецоперации.

На гранитном постаменте чекист 30-х годов. В уже классическом плаще с поднятым воротником. Сотрудник НКВД времен великой отечественной - в галифе и гимнастерке через плечо - кожаный ремень офицерского планшета. И в полной боевой экипировке - боец спецподразделения ФСБ наших дней.



Это тяжелая, очень кропотливая работа, но теперь по этой скульптуре можно изучать историю, в чем ходили, чем были вооружены сотрудники органов госбезопасности разных поколений.



В такой работе очень важны детали. И вот на уже готовом эскизе из пластилина в руках у бойца обычный автомат Калашникова. На самом деле спецназ ФСБ давно с таким не воюет. Пришлось по совету консультанта печатать на принтере новое оружие и менять его на финальной стадии прямо в руках у бойца.

На центральной фигуре, на груди сотрудника НКВД одна из самых ценных для солдата медалей - за боевые заслуги. Вот это к разговору о том, что якобы сотрудники органов госбезопасности не принимали активного участия в боевых действиях. На самом деле они сражались точно так же, как и строевые, фронтовые части.

У них был свой фронт - невидимый, но не менее опасный. Хотя бы потому что проходил он вроде бы в мирных, тыловых районах. 1918 год. Вологда вдруг становится дипломатической столицей нашей страны. Сюда из Петрограда приехали сотрудники 11 дипломатических миссий. Вместе с лучшими западными шпионами. Жили прямо в поездах. Такие вагоны сейчас большая редкость, но на Северной железной дороге они в качестве музейных экспонатов сохранились.

Подробнее о работе российских спецслужб тогда и сейчас смотрите в материале Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».