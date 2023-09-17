Российские военные рассказали о неудачах ВСУ на Запорожском направлении

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

За минувшую неделю наши войска нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием по местам хранения морских беспилотников, топлива, боеприпасов, западного оружия, а также по пунктам дислокации националистов.

В результате ударов были нарушены пути поставок западного оружия, что ослабило боеспособность украинских войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях.

В понедельник был нанесен удар по важному аэродрому националистов - Долгинцево в Днепропетровской области.

Ну, а сегодня утром ракетной атаке подверглись объекты промышленной инфраструктуры в Харькове, повреждения получили заводы, занимавшиеся ремонтом поврежденной бронетехники.

На Запорожском направлении Киев кидает в котел все новую западную технику, а мы, находясь на стратегических высотах, ее планомерно - как в тире - уничтожаем.

Минобороны на этой неделе опубликовало видеокадры того как боевой расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» Новороссийского соединения ВДВ - уничтожает британский танк Challanger. Уже второй.

На весь мир эти танки славились тем, что они ни разу не были подбиты в ходе реального боя. Такие они были неуязвимые. Такая у них была якобы современная многослойная непробиваемая броня. До тех пор пока не встретились с нашим «Корнетом».

Пробитый осколком мины руль, изрешеченные двери. Главное, говорит командир минометного расчета Игорь, чтобы на этом отрезке дороги не подвел двигатель. Остановиться здесь, значит мгновенно попасть под артиллерийский огонь. Его задача, наоборот нанести удар по только, что полученным целям на позициях противника. Стрельба в этом направлении, говорят минометчики, для их расчета имеет особый смысл.

На Запорожском направлении артиллерийские дуэли происходят не то, чтобы ежедневно, а происходят ежечасно. Есть цель, пришли координаты, и минометчики наносят удар по тем координатам, которые получили только что.

А на переднем крае стоят мотострелки, разведчики, подразделения ВДВ. Именно они передают координаты целей артиллеристам. Заместитель командира штурмовиков с позывным Титан рассказывает, на их направлении с противником они находятся буквально нос к носу. Часто в прямой видимости.

«900 метров от нас. Это самая передовая линия обороны. Сюда они постоянно прут. Тактическая наша задача, в случае сильного натиска противника, мы перебрасываемся туда. Это вот она, красная зона. Там дым идет, постоянно по ней и сюда отрабатывают», - рассказал заместитель командира штурмового отряда с позывным Титан.

Здесь в районе населенного пункта Пятихатки, националисты довольно часто, разными силами пытаются продвинуться вперед. Используют разную тактику. Проводят разведки боем, как большими, так и малыми группами.

«Они ищут там, где можно вбить клин и дальше, в этом направлении, развивать свое наступление. Здесь у них это не получилось. Мы для того и находимся в постоянной боевой готовности, на переднем краю обороны данного направления, чтобы пресечь любые попытки противника попытаться закрепиться», - рассказал Титан.

Особенность боев на Запорожском направлении, кругом сплошные поля и степи, все как на ладони. И тем не менее, укрепления, которые выстроили здесь наши военные, вычислить кране сложно. Каждый куст, каждая лесопосадка или небольшой холм, для ВСУ это потенциальная опасность.

Несмотря на отчаянные попытки пробить нашу оборону, говорят военные, похоже силы противника стремительно иссякают. Не помогли им и западные поставки, например, бронемашин Bradley, которые они применяют на запорожском направлении в большом количестве. Бессильными, говорит боец с позывным «Старшина» стали и элитные части ВСУ, которые бросили на прорыв.

«Против нас была 128 горно-штурмовая бригада ВСУ, плюс их состав ССО. Т.е. это были опытные бойцы. Они свою элиту против нас поставили, зная с кем они будут воевать. Но не оправдали их надежды они. Мы защищаем свою родину, мы защищаем русский народ. Это наша земля, это наш народ. Мы его защищаем», - рассказал командир штурмового взвода «Старшина».

Не помогли ВСУ на Запорожском направлении и хваленые британские танки «Challanger-2». Триумфальный, как очевидно задумывался, их дебют в боях против России, обернулся полным фиаско. На кадрах, распространенных Министерством обороны видно, как с помощью беспилотников, было обнаружено передвижение колонны бронетехники противника. Подразделение Новороссийского соединения ВДВ выдвинулись в указанный район и поразили британский танк.

Подробнее о том, как проваливается контрнаступление украинских войск на Запорожском направлении смотрите в материале Виталия Акиньшина для программы Главное с Ольгой Беловой.