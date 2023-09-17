ВС РФ нанесли ракетный удар по цехам Харьковского бронетанкового завода

Также были поражены командно-наблюдательные пункты подразделений противника в Донецкой Народной Республики.

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Российские Вооруженные силы нанесли ракетный удар по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода, на котором проводился ремонт и восстановление бронетехники украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России нанесла поражения живой силе и военной технике противника в 114 районах Украины. Также были поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады территориальной обороны и 67-й механизированной бригады противника в районе под Серебрянкой в Донецкой Народной Республике.

Также в Минобороны сообщили об отражении девяти атак украинских националистов на четырех направлениях за сутки. Противник потерял более 500 боевиков.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов