ВС РФ нанесли ракетный удар по цехам Харьковского бронетанкового завода
Российские Вооруженные силы нанесли ракетный удар по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода, на котором проводился ремонт и восстановление бронетехники украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России нанесла поражения живой силе и военной технике противника в 114 районах Украины. Также были поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады территориальной обороны и 67-й механизированной бригады противника в районе под Серебрянкой в Донецкой Народной Республике.
Также в Минобороны сообщили об отражении девяти атак украинских националистов на четырех направлениях за сутки. Противник потерял более 500 боевиков.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов