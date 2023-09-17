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За прошедшие сутки Вооруженные силы России отразили девять атак украинских националистов на четырех направлениях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

На Донецком направлении, где действует «Южная» группировка войск, было отражено три атаки в районах населенных пунктов Химик и Марьинка в Донецкой Народной Республике. Враг потерял до 180 боевиков убитыми и раненными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, немецкую САУ Panzerhaubitze 2000 и боевую машину РСЗО «Град».

На Запорожском направлении отражена атака штурмовой группы 47-й механизированной бригады украинских войск. Нанесено огневое поражение скопления живой силы и техники трех бригад противника. Уничтожено до 140 националистов, американский БМП Bradley, четыре автомобиля, американская артсистема M777 и гаубица М119. В районе населенного пункта Новоданиловка уничтожен склад с боеприпасами противника.

На Краснолиманском направлении отражены две атаки в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Уничтожено до 65 боевиков, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Южно-Донецком направлении отражены три атаки штурмовиков и морских пехотинцев врага в районах населенных пунктов Старомайорскоев ДНР и Приютное Запорожской области. Потери противника - до 170 украинских националистов, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов