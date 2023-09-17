Шедший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула

В береговой охране Турции сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет.

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Следовавший из России сухогруз и контейнеровоз столкнулись у берегов Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции.

По данным агентства, столкновение произошло у причала Ахыркапы в Мраморном море.

«Столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр», - пишет агентство.

Пострадавших в результате столкновения нет.

Уточняется, что New Legend ходит под флагом Гонконга. Судно следовало из РФ в Малайзию. Контейнеровоз шел под флагом Португалии.

По данным сервиса навигации, сейчас New Legend находится у берегов Румынии.