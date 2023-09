В стране и мире Шедший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула Анна Касаткина В береговой охране Турции сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. © Фото: Hans Lippert, imageBROKER, Globallookpress Читайте нас на: Следовавший из России сухогруз и контейнеровоз столкнулись у берегов Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции. По данным агентства, столкновение произошло у причала Ахыркапы в Мраморном море. «Столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр», - пишет агентство. Пострадавших в результате столкновения нет. Уточняется, что New Legend ходит под флагом Гонконга. Судно следовало из РФ в Малайзию. Контейнеровоз шел под флагом Португалии. По данным сервиса навигации, сейчас New Legend находится у берегов Румынии. Экспертное мнение и аналитика