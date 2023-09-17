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Начальник морской авиации Пахомов рассказал о девятичасовой слежке за подлодкой США

Алексей Курильченко
12:10 17.09.2023
Американские военные на протяжении девяти часов не замечали, что за ними следят.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В ходе внезапной проверки сил Тихоокеанского флота моряки обнаружили американскую подводную лодку. Силы флота поставили рекорд, сопровождая ее на протяжении девяти часов. При этом американцы слежки не заметили. Об этом программе «Военная приемка» рассказал начальник Морской авиации ВМФ РФ Андрей Пахомов.

«В марте месяце была внезапная проверка Тихоокеанского флота по указанию Верховного главнокомандующего, в процессе которой силами противолодочной авиации в назначенных районах была обнаружена американская подводная лодка. Мы, можно сказать, поставили рекорд. Более девяти часов наши силы сопровождали подводную лодку, она не обнаружила, что ее сопровождают», - рассказал Пахомов.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Охота на подводные лодки» на сайте телеканала «Звезда» и на «Звезде плюс». Чтобы рассказать об их работе, съемочная группа отправилась в Крым, где приняла участие в учениях Черноморского флота.

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