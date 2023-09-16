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Командир танкового взвода Широков рассказал, как стал «приманкой» в бою с националистами

Алексей Курильченко
15:50 16.09.2023
Битва с вражеским танком длилась около полутора часов, хотя Широкову показалось, что прошло всего пять минут.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Кавалер ордена Мужества Кирилл Широков в программе «Время героев» на телеканале «Звезда» рассказал об операции по уничтожению окопавшегося танка украинских националистов. Для того, чтобы «выкурить» врага, нужна была «приманка» - стать ею вызвался Широков и его экипаж.

«Командиром батальона была спланирована операция по уничтожению этой огневой точки. Для этого он поставил мне задачу выбрать один танк, который будет выступать в роли приманки. Понимая, что наш экипаж более опытный, более слаженный, принял решение, что будем действовать сами», - рассказал Кирилл.

Операция длилась около полутора часов, хотя командиру показалось, что прошло не более пяти минут. Согласно плану, танк Широкова должен быль отвлечь на себя внимание врага, в то время, как его обходила бы с фланга пехота.

«Наши выстрелы, конечно, наносили мало урона противнику, так как он был хорошо закопан - у него торчала из-под земли только пушка. Мы нанесли по нему упреждающий удар, незамедлительно в нашу сторону полетел снаряд. Нам повезло, что он пролетел мимо нас, просто ушел рикошетом в землю... Пехота при помощи гранатометов и других различных комплексов поразили этот танк. Сначала у него отказала башня, после чего он покинул свою позицию. А во время отхода врага его догнали и окончательно уничтожили», - рассказал Широков.

Полное интервью с командиром танкового взвода Кириллом Широковым смотрите в новом выпуске программы «Время героев» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV.

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